83-jarige vrouw weer terecht

VELP - In Velp werd donderdagavond een 83-jarige vrouw vermist. Volgens de politie was de vrouw verdwaald en was ze mogelijk in de war.

De vrouw verdween rond 17.00 uur, de politie zette Burgernet in om haar te vinden. Ze werd in goede gezondheid aangetroffen in Arnhem.