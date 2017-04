83-jarige vrouw vermist in Rheden; verdwaald en in de war

RHEDEN - In Rheden wordt een 83-jarige vrouw vermist. Volgens de politie is de vrouw verdwaald en is ze mogelijk in de war.

De vrouw verdween rond 17.00 uur, een Burgernetactie heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het gaat om een vrouw van 1.70 meter lang, ze heeft kort haar, een fors postuur en draagt een blauwe spijkerbroek, een fleurige blouse en rode sokken.