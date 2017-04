96-jarige met rollator op straat beroofd van handtas

Foto: Flickr

TERBORG - Een vrouw van 96 is donderdagmiddag in Terborg beroofd toen ze met haar rollator over straat liep.

Volgens wijkagent Gerard ter Avest greep de dader de handtas van het slachtoffer. Dat gebeurde tussen 13.00 en 13.30 uur bij een supermarkt aan de Doetinchemseweg. Tips zijn welkom bij de politie: 0900-8844. Er is geen signalement bekend.