HUISSEN - Bij een huiszoeking in Huissen (gemeente Lingewaard) heeft de politie woensdag verboden wapens aangetroffen.

In de woning lagen een handvuurwapen, diverse soorten munitie en een boksbeugel. Ook is er een partij illegaal vuurwerk in beslag genomen.

Een melding over mogelijke illegale vuurwapens in de woning was de aanleiding voor de inval.