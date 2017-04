Trein naar Emmerich slaat op tilt bij grensovergang

EMMERICH AM RHEIN - Voor de treinreizigers tussen Arnhem en Emmerich ging er vorige week eindelijk een wens in vervulling. Een directe verbinding, waardoor de reistijd van vier uur ingekort is tot 22 minuten van Arnhem naar Emmerich en 12 minuten van Zevenaar naar Emmerich.

Maar de treinverbinding loopt alles behalve soepel. Al op de eerste dag ging het mis, de trein reed niet. En ook de andere dagen stonden reizigers soms vergeefs op de trein te wachten. Hoeveel storingen er zijn geweest is niet precies bekend. 'Een aantal keer was er vertraging door een technische storing en in een aantal gevallen viel de trein uit', aldus de woordvoerder. De NS heeft wel een verklaring voor een deel van de vertragingen. 'Het gaat om softwareproblemen op het moment dat de trein de grens over rijdt', vertelt een woordvoerder van de NS. Zie ook: Stoptrein Arnhem-Emmerich reed donderdag weer niet

