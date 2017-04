Ondanks protesten toch statushouders in oude breifabriek

Foto: archief

BENEDEN-LEEUWEN - In de voormalige breifabriek de Bikkelen in Beneden-Leeuwen worden binnenkort vier statushouders gehuisvest. Dat maakt de gemeente West Maas en Waal bekend. Eerder leidde het voornemen om statushouders in het pand op te vangen tot protesten uit de buurt. Zij vreesden overlast.

Vorig jaar september werden in Beneden-Leeuwen pamfletten uitgedeeld tegen de komst van de statushouders naar de Bikkelen. Omwonenden vreesden overlast. In oktober vorig jaar werd op het dak van het gebouw brand gesticht. De politie heeft de daders tot nu toe niet kunnen achterhalen. Tegen de verleende vergunning is door omwonenden ook formeel bezwaar gemaakt, maar die bezwaren zijn afgewezen. Maximaal twaalf statushouders De eerste van drie wooneenheden zijn inmiddels opgeleverd. Daardoor kunnen er nu vier asielzoekers met een verblijfsvergunning worden opgevangen. Later komen er nog twee wooneenheden bij. Dan is er plek voor maximaal twaalf statushouders. De eigenaar van de Bikkelen heeft voor vijf jaar een vergunning gekregen om de statushouders onderdak te bieden.