Oud-baanwielrenner Leo Peelen wordt herdacht in Omnisport

APELDOORN - Oud-baanwielrenner Leo Peelen, die eind vorige maand plotseling overleed in Omnisport in Apeldoorn, wordt daar vanavond herdacht.

De Arnhemmer was 48 jaar toen hij na afloop van een baanclinic dood werd gevonden in de catacomben van het sportcomplex.

Peelen won in 1988 zilver op de puntenkoers tijdens de Olympische Spelen in Seoul. Op het WK in Lyon in 1989 veroverde hij brons. Ten tijde van zijn overlijden was hij voorzitter van de commissie Baansport van de KNWU.

