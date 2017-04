Danny Hoekman hoorde nog altijd niks van NEC en wil naar Twente-uit

NIJMEGEN - NEC liet woensdagavond weten niet langer gebruik te maken van de adviezen van Danny Hoekman, de technisch adviseur van de Nijmeegse club.

Maar die boodschap heeft de persoon in kwestie nog altijd niet bereikt. 'Ik heb het gisteravond vernomen via de media', laat Hoekman weten. 'Maar officieel heb ik nog altijd niets gehoord. Dus kan en wil ik er verder nu ook niet op ingaan.'

NEC nam de beslissing omdat Hoekman in een interview met Voetbal International uithaalde naar trainer Peter Hyballa, die hij een karikatuur noemde. Ook de samenwerking met adviesbureau Futuralis nam hij kritisch onder de loep. De gewezen technisch manager verklaart dat hij dit alles dit uit clubbelang. 'Ik ben een clubman en ga ook gewoon naar de wedstrijd uit tegen Twente dit weekend. En als mijn kaarten voor de thuiswedstrijden niet worden geblokkeerd zoals de vorige keer, dan ben ik ook bij de wedstrijden in De Goffert van de partij. Het is zo belangrijk dat NEC in de eredivisie blijft.'