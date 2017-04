Beeldhouwers leggen laatste hand aan zandsculpturen

GARDEREN - Tientallen beeldhouwers uit de hele wereld legden vandaag de laatste hand aan hun zandsculpturen bij de Beeldentuin in Garderen. Vandaag was de officiële opening, morgen gaat de beeldentuin open voor publiek.

Het thema dit jaar is 'Erop uit in eigen land'. In de beeldentuin zijn heel veel uitjes en attracties uitgebeeld door de beeldhouwers. Zo zijn ook de panda's, die gisteravond bij Ouwehands Dierenpark binnenkwamen, te zien.

Tweeduizend ton zand

De beeldhouwers gebruikten voor hun creaties meer dan tweeduizend ton zand, dat komt overeen met ongeveer 80 vrachtwagens of 24-duizend kruiwagens vol met zand.

Dit jaar is er ook voor het eerst gebruik gemaakt van gekleurd zand. Beeldhouwer Maxim Gazendam: 'Dat is vrij bijzonder. In Nederland is het nog nooit gebeurd. We hebben er wel enige ervaring mee, maar op deze schaal en in deze uitvoering hier is het bijna werelduniek.'