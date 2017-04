'Die zoen moet wel goed komen'

ZUTPHEN - De eerste mannelijke rondemiss in Nederland komt uit Zutphen. Bruno Bobbink is verkozen tot 'rondemister' van de Amstel Gold Race voor dames, die aanstaande zondag wordt verreden.

De verkiezing van een mannelijke rondemiss is een idee van oud-wielrenster Leontien van Moorsel en de hoofdsponsor van de enige Nederlandse wielerklassieker. In een filmpje op Facebook wordt aan diverse wielrensters uit het profpeloton gevraagd waar een zogenaamde rondemister aan moet voldoen.

Bruno heeft een eigen website over wielrennen en vlogt over zijn avonturen op de fiets. Hij hoefde dus niet lang na te denken. 'Ik heb meteen een filmpje gemaakt waarin ik laat zien perfect te voldoen aan de eisen die de wielerdames stellen aan hun ideale rondemister.'

Samen met een wielervriend is Bruno uit duizenden reacties verkozen tot de eerste mannelijke rondemiss en zondag mag hij de winnares van de Amstel Gold Race gaan kussen op het podium. Gespannen is Bruno nog niet. 'Ik ben pas getrouwd, toen is het ook goed gegaan met de kus', zegt de kersverse rondemister van Nederland.