Muziektheatergroep BOT is zeker niet standaard

ARNHEM - Bij de mannen van de muziektheatergroep BOT moet je zeker niet denken aan een standaard voorstelling. Als ze op tour gaan nemen ze namelijk een zeecontainer vol spullen mee.

In deze zeecontainer zitten dan weer de gekste voorwerpen waarmee ze muziek maken. Muziektheatergroep BOT bestaat uit Job van Gorkum, Tomas Postema, Doan Hendriks en Geert Jonkers.

De groep maakte zijn debuut op Oerol in 2009. Ze maken recht-voor-zijn-raap-theater met zelfgemaakt instrumentarium. Zoals ze zelf zeggen 'schuurt, raakt en roert' BOT zijn het publiek en probeert tegen de klippen op hoop te putten uit de drek die ‘t leven soms is.

De groep gaat de komende tijd de theaters langs met de voorstelling LEK. De try-out van de voorstelling is dit weekend in de Cultuurspinnerij De Vasim in Nijmegen.

Zie ook: