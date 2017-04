Afghaanse jongen vermist in Zetten; burgernetactie levert niets op

Archieffoto

ZETTEN - In het dorp Zetten in de gemeente Overbetuwe wordt een jongen van 17 vermist. De politie schakelde Burgernet in om hem op te sporen, maar dat leverde niets op.

De tiener is van Afghaanse afkomst en voor het laatst gezien in de omgeving van de Wageningesestraat. Hij heeft een fors postuur en draagt een blauw jack, een donkere broek en zwarte schoenen van het merk Nike. Tips zijn welkom bij de politie.