Zin in een leuk uitje? Dit zijn de tips voor dit paasweekend

ARNHEM - Nog geen plannen voor dit paasweekend, maar wel zin om er op uit te gaan? De redactie van UIT met Esther helpt je een handje met deze uitgaanstips.

Dagje boerderij in Voorthuizen

Wat is er leuker dan de beleving van het platteland te ervaren en zo meer te weten te komen over de activiteiten en producten op en rond de boerderij. De Actieve Boerderij Dag zaterdag op ‘T Westdorp in Voorthuizen is een dag waarop jong en oud aan de slag kan met leuke en creatieve activiteiten, ook kan er gekeken worden naar verschillende demonstratie over vroeger.

Kijk hier voor informatie

Voetbaltalentjes in Epe

Houd je meer van voetballen, dan is een bezoek aan het Marc Overmars Paastoernooi in Epe iets voor jou. Jeugdteams uit heel Europa komen naar het sportcomplex van SV Epe. Zo komt onder andere de jeugd van Feyenoord, Malmö, Paok Saloniki, Everton, FC Tokyo en natuurlijk ook van SV Epe in actie. Natuurlijk is Marc Overmars ook zelf aanwezig op zijn eigen toernooi. Zaterdag en zondag zijn er de hele dag wedstrijden.

Zie ook website SV Epe

’t Veluws Zandsculpturenfestijn

’t Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen is inmiddels een begrip geworden. Het festival is uitgegroeid tot de grootste van Nederland als het om zandsculpturen gaat. Tientallen kunstenaars hebben ervoor gezorgd dat er een indrukwekkend schouwspel te zien is. Het thema dit jaar is ‘Erop uit in eigen land’. Vanaf 14 april tot eind oktober is het festijn geopend voor publiek.

UIT met Esther mocht al een kijkje nemen bij de voorbereidingen:

Website 't Veluws zandsculpturenfestijn

Gouden ei

De komende dagen kan je in Kasteel Doorwerth op zoek naar het gouden ei. En niet alleen het gouden ei is verstopt in het kasteel, ook nog heel veel andere eieren. Dus met de kinderen naar het kasteel en zoeken maar. Het kan nog tot en met donderdag.

Kijk hier voor meer informatie

Struinen op de paasmarkt

In het centrum van Ermelo kun je zaterdag naar een gezellige voorjaarsmarkt. Er is van alles te zien en te koop. Van bloemen en planten tot hobbywaren en etenswaren. Tijdens de Paasmarkt treden The Music Boys op van 13.30 tot 17.00 uur.

Zie ook de website van streekevenementen

Hazenbal in Exel

Het wordt ook wel het meeste knusse tentfeest van het jaar genoemd. Voor de vijfde keer wordt zondag het Hazenbal in Exel georganiseerd. Gezellig met z'n allen het paasvuur aansteken en vervolgens het sfeervol aangeklede dorpsbos in. Je kunt daar bij een een vuurkorf genieten van een drankje of je gaat de tent in om met de voetjes van de vloer te gaan.

Kijk op de facebookpagina van het Hazenbal

Paasvuren

Bij Pasen horen natuurlijk ook de paasvuren. Door de hele provincie zijn er op de eerste paasdag paasvuren te zien. Zo kun je naar het vuurfestival in Meddo, maar ook naar Baak, Almen, Zieuwent, Gendt en Megchelen. Kijk hier voor een Paasvuur bij jou in de buurt.