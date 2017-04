Dode vrouw in kanaal geen misdrijf, identiteit nog niet bekend

PANNERDEN - De politie weet nog niet wie de vrouw is die vorige week woensdag dood gevonden werd in het Pannerdensch Kanaal bij Pannerden.

De dode vrouw lag ter hoogte van Fort Pannerden in het water. Vorige week is sectie verricht op het lichaam en daaruit is gebleken dat de vrouw niet is overleden door 'geweld van buitenaf', een misdrijf dus.

De identiteit van de vrouw is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar.

Zie ook: Lichaam gevonden in kanaal