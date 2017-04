Lange file op A50 na kettingbotsing

APELDOORN - Op de A50 bij Apeldoorn-Noord is in de richting van Zwolle een kettingbotsing gebeurd. Volgens de ANWB zijn er zes auto's bij betrokken.

Vanwege bergingswerkzaamheden was de linkerrijstrook afgesloten. Tussen Hoenderloo en Apeldoorn-Noord staat zo'n 10 kilometer file. Wie daar in staat, moet volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) rekening houden met een half uur vertraging. In de andere richting stond tussen Vaassen en Apeldoorn een kijkersfile.

Of bij de kettingbotsing gewonden zijn gevallen, is niet bekend.