Fileleed op A50 na aanrijdingen

Foto: @WIS_JanvA

APELDOORN - Op de A50 bij Apeldoorn-Noord is donderdagmiddag in de richting van Zwolle een kettingbotsing gebeurd. Volgens de ANWB waren er zes auto's bij betrokken. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

Vanwege bergingswerkzaamheden was de linkerrijstrook afgesloten. Dat leidde tot een lange file. Op het hoogtepunt stond tussen Loenen en Apeldoorn-Noord zo'n 10 kilometer. Wie daar in stond, moest volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) rekening houden met een half uur vertraging. Pas aan het begin van de avond begon de file langzaam op te lossen. In de andere richting stond tussen Vaassen en Apeldoorn een kijkersfile. Die nam wel snel in lengte af. Ongeval bij Loenen Aan het einde van de middag was op de A50 bij Loenen ook een aanrijding. Dat ongeval gebeurde in de richting van Apeldoorn. De linkerrijstrook was afgesloten, waardoor het verkeer tussen Hoenderloo en knooppunt Beekbergen vastliep. Landelijk gezien was het de drukste avondspits ooit. Volgens de VID stond er rond 18.15 uur 439 kilometer file. Zie ook: Verkeer rond Nijkerk muurvast Foto: Omroep Gelderland