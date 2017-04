Net geen WK-medaille voor Stroetinga

NIJKERK - Wim Stroetinga uit Nijkerk heeft op de WK baanwielrennen net naast een medaille gegrepen op het onderdeel scratch. Stroetinga werd vierde. De wereldtitel ging naar de Pool Adrian Teklinski.

Op het sprinttoernooi was er geen succes voor Shanne Braspennincx uit Arnhem. Ze zette in Hongkong de negentiende tijd in de kwalificatie neer.

Daardoor was Braspennincx gekoppeld aan Kate O'Brien, maar die was in het onderlinge duel veel te snel. De Eerbeekse Elis Ligtlee doet niet mee aan de WK. Na een blessure is ze nog niet voldoende op niveau.

Zie ook: Gelderland hofleverancier WK-selectie baanwielrennen