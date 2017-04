Soep en brood tijdens tocht van kerk naar kerk

DIEREN - Zo'n twintig mensen liepen afgelopen nacht en vanochtend de Nachtwake te voet in Dieren en omstreken. De 20 kilometer lange wandeltocht met als thema 'Verdrijf de nacht' voerde langs vijf kerken en werd voor de achttiende keer georganiseerd in de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag.

De dagen voor Pasen zijn voor veel christenen belangrijke dagen. Op Witte Donderdag at Jezus zijn Laatste Avondmaal en op Goede Vrijdag werd hij gekruisigd. Tijdens de tocht namen de lopers daarom een fakkel mee, die op Goede Vrijdag werd gedoofd.

Wytse Noordhof is één van de oprichters van de Nachtwake. Hij liep de tocht voor de achttiende keer: 'We zijn ooit begonnen als jongerenactiviteit en nog steeds doen we dit elk jaar. Het is wel zo dat inmiddels vooral vijftigers de tocht lopen.'

Foto: Omroep Gelderland

Soep en brood in de nacht

Voordat de wandeling begon, was er het passiespel in Spankeren. De tocht begon in de RK Emmauskerk in Dieren en ging vervolgens naar de Nicolaaskerk in Ellecom. Een langere tussenpauze was er midden in de nacht bij de Grote Martinikerk in Doesburg.

Daar kregen de lopers traditiegetrouw soep en brood. Vervolgens liepen de deelnemers naar Olburgen voor een dienst in de kerk daar, om te eindigen in de Ontmoetingskerk in Dieren. Daar was een laatste viering en was er een ontbijt voor alle lopers.

Verslaggever Thijs Boelens sloot bij het krieken van de dag aan bij de wandelgroep: