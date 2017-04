Jan Lammers raakt plaats kwijt bij De Graafschap: 'wel beetje gek'

DOETINCHEM - De Graafschap wint veel en speelde vrijdag goed tegen RKC. Trainer Henk de Jong houdt tegen Volendam daarom vast aan dezelfde spelers. Jan Lammers is slachtoffer.

De 21-jarige centrumverdediger kwam buiten de basis te staan toen hij last kreeg van zijn knie. Ook voor de wedstrijd tegen RKC was de blessure nog niet helemaal verleden tijd. 'Toen was het logisch. Maar nu had ik weer gehoopt te spelen. Het is alleen niet zo', reageerde Lammers teleurgesteld na de laatste training voor het belangrijke duel met FC Volendam.

Goed gespeeld

De inwoner van Zevenaar vindt het lastig om begrip te hebben voor het besluit van zijn trainer. 'Ja, ik vind het wel een beetje gek. Ik heb goede wedstrijden gespeeld de laatste tijd, maar ik zal er genoegen mee moeten nemen. De trainer vindt dat het goed staat nu. En inderdaad, er wordt gewonnen. Zo gaat het vaak in de voetbalwereld.'

Bizar

Lammers had nog geen uitleg gekregen voor de training begon. Die wil hij wel graag. 'Dat hoop ik straks te krijgen en anders ga ik naar hem toe. Dan weet ik ook waar ik aan moet werken om weer in de basis te komen. We hebben iedereen nog hard nodig, zeker als we de play-offs bereiken. Het is bizar dat we dat nu nog kunnen halen. Het ziet er op dit moment mooi uit en het is nu aan ons om het de komende weken waar te maken tegen Volendam, MVV en Almere City.'