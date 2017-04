Bewakingsbeelden massaal gedeeld; politie weet wie pinpasdief is

VELP - 'We weten wie het is', meldt de politie over een van de twee vrouwen die vorig jaar april in Velp een bejaarde man beroofden. Ze keken de pincode af van een man van 86, om vervolgens met zijn pasje zijn bankrekening voor 2000 euro te plukken.

Ze stonden mooi op bewakingsbeelden die in juni 2016 werden getoond in het opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland. De video werd ongekend vaak bekeken via Facebook: bijna een miljoen keer. Er is nu een succesje in deze zaak, want de politie weet wie een van de twee vrouwen is. Om die reden staan de bewakingsbeelden niet meer online. De politie zegt dat de vrouw nog niet is aangehouden maar dat ze wel staat gesignaleerd.