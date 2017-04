Zonder celstraf de gevangenis in

ARNHEM - Normaal gesproken moet je toch wel iets misdaan hebben om een rondje door de gevangenis te kunnen maken. Maar komende dagen is dat niet nodig. Iedereen kan zich aanmelden voor een rondleiding door de oude Koepelgevangenis in Arnhem.

Een oudere man keek vroeger al studerende uit op de Koepel. Nu kan hij voor het eerst een kijkje nemen. Het valt hem niet mee: 'Denk niet dat deze gevangenis een pretje is. Vooral de isoleercellen zijn echt vreselijk.'

Een jongetje van negen is met zijn moeder mee. Hij vindt de kamers maar klein. Als je het hem vraagt is zijn kamertje thuis eigenlijk ongeveer even groot. 'Alleen een wc, bed en televisie. En die doet het niet.'

Een mevrouw die de deur van de cel even dicht doet komt er snel weer uit: 'Afschuwelijk, alleen het geluid van die dichtslaande deur. Zo kil die cel, ik kom er gelijk weer uit.'

Rondleiding

Ex-bewakers nemen de bezoekers mee langs cellen, eetruimtes en sportvelden. En ze vertellen daarbij verhalen over dingen die ze meemaakten in de Koepel. Eigenlijk had de organisatie ook oude foto' s willen laten zien. Maar dat ging niet, omdat er veel ex-gevangenen op de foto's staan.

Escape Rooms

Inmiddels staat de gevangenis leeg. En daar maakt 4 Seasons Events dankbaar gebruik van. Behalve de rondleidingen heeft het evenementenbureau ook escape-rooms laten maken in het gebouw. Voorheen zaten er nog asielzoekers in de Koepel.

De rondleidingen worden tot en met 17 april gegeven. Het is niet mogelijk om kaartjes aan de deur te kopen. Je moet van te voren reserveren.