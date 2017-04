Kaartje bij dierentuin en pretpark duurder dan vorig jaar

APELDOORN - Vanaf vandaag zijn alle Gelderse dagattracties weer open. Traditiegetrouw is Pasen de aftrap van het zomerseizoen. Uit een inventarisatie van Omroep Gelderland blijkt dat een kaartje voor een pretpark of dierentuin in Gelderland dit jaar op veel plaatsen weer een stukje duurder is geworden.

Bij zes van de negen onderzochte attracties is de toegangsprijs voor een volwassene aan de poort omhoog gegaan. Bij het Openluchtmuseum en Burgers' Zoo in Arnhem waren de stijgingen het grootst. Bij Park de Hoge Veluwe in Otterlo en Tivoli in Nijmegen is het dubbeltjeswerk.

Het duurste park in de lijst blijft het Dolfinarium in Harderwijk, dat al een aantal jaar op rij de prijzen niet heeft verhoogd. Een volwassene mag daar 27,50 euro aftikken. Bij de Julianatoren en het Land van Jan Klaassen mag evenveel worden betaald als vorig jaar.

Voor deze inventarisatie is gekeken naar de prijs van een toegangskaartje voor 1 volwassene dat wordt verkocht bij de entree van het park. Er is geen rekening gehouden met kortingsacties of goedkopere kaartjes die besteld kunnen worden via internet.