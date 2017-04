Nijmegen krijgt meer kunst om op te zitten

NIJMEGEN - Meer kunst om op te zitten. De gemeenteraad van Nijmegen vindt dat unaniem een prima plan. Verspreid over de stad moeten er meer zogeheten social sofa's komen. Gemozaiekte betonnen bankjes in de openbare ruimte.

'Wat mooi is, kan ook nuttig zijn'. Woorden van Petra Molenaar van de SP in Nijmegen tijdens de raadsvergadering van woensdagavond. In een motie riep ze haar collegaraadsleden op om gehoor te geven aan geluiden uit de stad om meer plekken te realiseren om buiten te kunnen zitten.

Zitten langs doorgaande routes

'In gesprekken met bewoners, met name in Dukenburg en Lindenholt, kwamen we erachter dat er best wel behoefte is aan zitplekken op doorgaande routes', licht Molenaar haar pleidooi toe. 'Dus dan moet u denken bijvoorbeeld aan parken. Tussen winkelcentra, scholen, verzorgingshuizen, andere voorzieningen in de wijk.'

Tegelijkertijd constateert het SP-raadslid dat er de afgelopen tijd vooral is geïnvesteerd in kunst in Nijmegen Oost, het centrum en het Waalfront. 'Laten we ook wat doen aan kunst in de openbare ruimte in andere wijken', zo vindt Molenaar. Te beginnen in de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt.

Bankjes van 5000 euro

Zo wil ze twee vliegen in één klap slaan: 'Verfraaiingen van de openbare ruimte die ook nog eens heel nuttig zijn.' Er staan al negen van dergelijke banken verspreid door de stad. Zo'n bank kost gemiddeld vijfduizend euro.

Voorbeelden van social sofa's die al in Nijmegen staan (foto's: Dick Elbers)

