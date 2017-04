'Euthanasiepil' uitgedeeld op school: 'Mega miskleun'

ARNHEM - Berry Kessels snapt er niets van. Zijn zoon, leerling op het Arentheem College Thomas à Kempis, kreeg gisteren een doosje met 'euthanasiepillen' mee naar huis. Als relatiegeschenk van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). 'Een mega miskleun', noemt Kessels het.

Het gaat om een doosje met pepermuntjes, waar op het doosje de tekst staat: Laatstewilpil?. Kessels noemt het goed dat zijn zoon een verhaal over euthanasie te horen kreeg, maar vond het relatiegeschenk wat ongepast.

Ook in de reacties op zijn Facebookpost werd ongenoegen geuit. 'Tjongejonge... Daar is dus ECHT niet over nagedacht' en 'Prutsers' wordt gezegd.

'Doel geslaagd'

De NVVE laat weten dat er juist wel over nagedacht is. We delen dit doosje uit om het gesprek over een vrijwillig levenseinde te beginnen. Met het uitdelen van deze doosjes kunnen we meteen het gesprek aangaan. Er is namelijk iets tastbaars. We kunnen meteen vragen of die pil beschikbaar moet zijn voor iedereen en onder welke voorwaarden', zegt woordvoerster Stefanie Michelis.

Dat er nu op Facebook over gepraat wordt, betekent ook dat het relatiegeschenk werkt. En ja, het is ook de bedoeling om dit aan scholieren uit te delen, zegt Michelis. 'Zeker, dit gaat heel Nederland aan. We delen ze op een 50+-beurs uit, maar ook jonge mensen moeten hier over nadenken.'

'Geen boze telefoontjes'

Op de school laat de receptioniste weten dat er nu niemand beschikbaar is om hier commentaar op te geven. Wel kan er gemeld worden dat de pillen zijn uitgedeeld tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in de themaweek 'Dagen van de vrijheid'. Ook vertelde de receptioniste dat er nog geen boze ouders bij haar aan de telefoon hebben gehangen.