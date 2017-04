Van Grootheest nieuwe burgemeester Culemborg

CULEMBORG - Gerdo van Grootheest wordt door de gemeenteraad van Culemborg voorgedragen om burgemeester van die gemeente te worden. Dat is donderdagavond bekendgemaakt tijdens een speciale raadsvergadering.

Van Grootheest (GroenLinks) is nu wethouder in Maastricht. Hij is de opvolger van Roland van Schelven die vorig jaar met pensioen ging. In de tussentijd was Kees Jan de Vet waarnemend burgemeester.

Opmerkelijk

De keuze voor een lid van GroenLinks is opmerkelijk, want van de 19 kandidaten die zich voor de vacature hadden gemeld, waren er 7 van de VVD. De VVD is ook de grootste partij in Culemborg.

Tijdens een raadsbijeenkomst over de profielschets voor de nieuwe burgemeester, vorig jaar oktober, hamerde commissaris van de Koning Cornielje er nog op, dat de nieuwe Culemborgse burgemeester ervaring met het thema Veiligheid moest hebben. Maar de gemeenteraad gaf toen aan, dat ook niet-bestuurders een kans moesten krijgen op de baan.

De nieuwe burgemeester wordt op 9 juni geïnstalleerd.