Fay Claassen brengt een ode aan haar jeugd (deel 2)

ARNHEM - Esther gaat dit keer in Arnhem op zoek naar iemand die met haar UIT wil. Er staat hen een avondje jazz te wachten. In Luxor Live treedt de in Nijmegen geboren jazzvocaliste Fay Claassen op. De voorstelling 'Luck Child' is een ode aan haar jeugd, maar ook haar eigen dochter. Fay Claassen wordt internationaal geroemd om haar bijzondere stem. Naast haar eigen repertoire speelt ze ook nummers van Billie Holiday, Leni Stern, Paul Simon en John Lennon.