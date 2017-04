Strengere controle op crossen in de natuur

ULFT - Natuurmonumenten gaat strenger controleren op het motorcrossen in de Achterhoekse natuur. De organisatie luidt de noodklok voor beschadiging aan de natuur.

'Motorcrossen en de Achterhoek horen bij elkaar', aldus Natuurmonumenten. 'Maar rust, ruimte en natuur zijn ook bepalende kenmerken van deze prachtige regio.' De organisatie constateert de laatste maanden regelmatig overtredingen in natuurgebieden. 'Met beschadigingen aan de natuur als gevolg', aldus Natuurmonumenten. 'De komende tijd wordt er dan ook scherper gecontroleerd en worden crossers op hun gedrag aangesproken. Genieten van de natuur, ook motorcrossen, moet kunnen. Maar wel met respect voor andere gebruikers en de geldende regels.'



Volgens Natuurmonumenten zijn met name specifieke veengebieden gevoelig voor beschadiging. Na jaren groeien enkele zeer zeldzame soorten als het melkviooltje en parnassia weer in de regio. 'De soorten zijn een kroon op vele werkzaamheden die hier hebben plaatsgevonden om de gebieden weer te vernatten en de grond te verarmen', aldus Natuurmonumenten. 'En juist op dergelijke plekken hebben motorcrossers diepe wissels getrokken en bloeiplekken vernield. Kwalijk en onnodig.'



Foto: REGIO8