Bedriegertjes en pauwenfonteinen in centrum Ermelo

ERMELO - Het Raadhuisplein in Ermelo krijgt een waterkunstwerk dat bestaat uit twee grote fonteinen in de vorm van een pauw en acht zogenaamde bedriegertjes.

De pauw komt ook terug in het logo van de gemeente Ermelo. De bedriegertjes kunnen worden gebruikt door spelende kinderen, zegt de gemeente.

De fonteinen zijn onderdeel van de nieuwe inrichting van het centrum, dat de afgelopen jaren een opknapbeurt kreeg. Uit dat projectpotje is nog wat geld over en daar wordt het waterkunstwerk van betaald. De aanleg van de fonteinen is tussen 1 mei en 9 juni.

Op het plein wordt ook de weekmarkt georganiseerd. Als de kraampjes er staan, worden de fonteinen uitgezet.