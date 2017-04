Het wonder van Groesbeek of paasdegradatie voor Achilles?

GROESBEEK - Achilles'29 kan bijna niet meer ontsnappen aan degradatie uit de eerste divisie.

De achterstand op de nummer voorlaatst FC Dordrecht is negen punten en het doelsaldo van Achilles is veel slechter. In de praktijk betekent dit dat er een marge van tien punten moet worden overbrugd in vijf wedstrijden. Achilles speelt over een week nog wel thuis tegen Dordrecht. Die wedstrijd moet sowieso worden gewonnen om het Wonder van Groesbeek alsnog te realiseren.

Maar als alles tegen zit, kan de club vrijdagavond officieus al degraderen. Als Achilles zelf thuis verliest tegen FC Den Bosch en FC Dordrecht wint de zware uitwedstrijd bij Jong Ajax, wordt het verschil met vier wedstrijden te gaan twaalf punten. En dan is het slechte doelsaldo fataal voor de Groesbekers. En dan volgt de definitieve degradatie op Tweede Paasdag in Volendam. Bij winst van Achilles wordt degradatie hoe dan ook uitgesteld en als er ook in Volendam wordt gewonnen en thuis tegen rivaal Dordrecht, kan de degradatie zelfs worden uitgesteld tot de voorlaatste of laatste speeldag. En is zelfs een miraculeuze ontsnapping nog een denkbaar scenario.