Apeldoorn herdenkt bevrijding op 17 april 1945

APELDOORN - De bevrijding van Apeldoorn op 17 april 1945 was voor de Canadezen, achteraf gezien, een koud kunstje. Op een paar sluipschutters na was Apeldoorn leeg. Maar daarvan waren de Canadezen niet op de hoogte. Ze rekenden op hardnekkige Duitse tegenstand en wilden die door zware artilleriebeschietingen breken, voordat ze de stad zouden binnentrekken. Gelukkig bleef Apeldoorn voor verwoestingen gespaard, dankzij het verzet.

De Canadese voorzichtigheid had te maken met hun ervaringen tijdens de opmars vanuit het noordoosten naar Apeldoorn. Ter hoogte van Teuge en bij het Apeldoorns kanaal hadden de Duitsers fel tegenstand geboden en daarom werd ook in Apeldoorn - ten onrechte - gerekend met zware tegenstand. Het Apeldoorns verzet wilde de Canadezen op de hoogte brengen van het feit dat in de stad nog maar een kleine Duitse achterhoede zat, en in de nacht van 16 op 17 april staken twee verzetslieden het Apeldoorns kanaal over bij de sluis ten noorden van de Deventerbrug. De Canadezen waren niet snel overtuigd waarna de twee verzetslieden, Albert van de Scheur en Gijs Numan, teruggingen. Ze namen een aantal Duitsers mee terug, die zich eerder aan het verzet hadden overgegeven. De gevangenen behoorden tot een Sprengkommando dat de Deventerbrug moest vernielen maar van dat voornemen was afgebracht door het verzet.

De gedenksteen bij het sluisje is op 17 april het decor van de herdenking, van 11:00 tot 12:30. Bij de herdenking zijn de muziekvereniging Eendracht en de 48th Highlanders of Holland Pipes en Drums aanwezig en leerlingen van de Prinses Margrietschool die het monument bij de Sluis hebben geadopteerd. Dit jaar is er speciale aandacht voor het 150 jarig bestaan van Canada, aldus de organiserende Vereniging Oud Apeldoorn,

Op de steen staat de tekst: Albert van de Scheur en Gijs Numan slopen in de nacht van 16 op 17 april 1945 over dit sluisje naar de Canadese bevrijders en voorkwamen met dit moedige optreden een zware beschieting van Apeldoorn'.

Canadezen de stad in

De Canadezen waren nu wel overtuigd en trokken en masse Apeldoorn binnen. Ook Lieren, Oosterhuizen en Beekbergen werden diezelfde nacht bevrijd. gevolgd door Apeldoorn-Zuid en Ugchelen. De daaropvolgende 17e april trekken de Canadezen langzaam verder, door hagen van uitgelaten Apeldoorners.

De opmars vervolgt richting Barneveld. Onderweg zijn er nog schermutselingen met Duitse Fallschirmjäger bij onder meer Uddel. Daarna ontmoeten de twee Canadese aanvalsspitsen - de oostelijke en die uit de richting Otterlo - elkaar bij Barneveld.

De bevrijding wordt maandagmiddag 17 april tussen 1%;00 en 16:00 uur gevierd bij het monument in het Oranjepark waar het bevrijdingsvuur wordt ontstoken. Leerlingen van Apeldoornse scholen brengen het bevrijdingsvuur naar het Oranjepark brengen. Het programma luidt:

14.50 uur Start van de lopers vanaf de Meubelboulevard

15.00 uur Ontvangst genodigden in het Oranjepark

15.25 uur Aankomst van de lopers van AV ’34 en de scholen bij het Oranjepark

15.30 uur Start officiële gedeelte

16.00 uur Einde viering