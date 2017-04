De Graafschap vol vertrouwen naar FC Volendam in race om periodetitel

Anthony van den Hurk is de laatste weken in vorm bij De Graafschap

DOETINCHEM - Na het sterke optreden tegen RKC reist De Graafschap vrijdag met extra vertrouwen af naar FC Volendam.

De Graafschap staat bovenaan in de vierde periode die over negen wedstrijden gaat. De Achterhoekers spelen nog drie duels, te beginnen komende vrijdag tegen de nummer 5 in de reguliere stand FC Volendam. De Graafschap staat daar 12e. Op Tweede Paasdag wacht het thuisduel met MVV op de eigen Vijverberg in Doetinchem.

Wint De Graafschap de laatste periode doet het mee aan de play-offs om promotie naar de eredivisie. Als de andere uitslagen gunstig vallen kan de ploeg van trainer De Jong die 'prijs' maandag al in de wacht slepen.

Promotie in Volendam

De Jong houdt vast aan dezelfde spelers die vrijdag met goed voetbal RKC Waalwijk klopten. Andrew Driver is nog een klein twijfelgeval, maar zal zeer waarschijnlijk gewoon beginnen als linksback. In Volendam behaalde De Graafschap in mei 2015, onder leiding van Jan Vreman, promotie naar de eredivisie. Dat gebeurde via de play-offs.

Opstelling: Bednarek, Van Overbeek, Straalman, Van Diermen, Nieuwpoort, Driver; Diemers, Smeets, Klaasen; Parzyszek en Van Overbeek.