Boumans gestopt als voorzitter Lycurgus

ULFT - De aanstaande burgemeester van Doetinchem, Mark Boumans, is gestopt als voorzitter van volleybalclub Abiant Lycurgus uit Groningen. Boumans wordt op 18 mei geïnstalleerd als burgemeester van Doetinchem.

'Na twee succesvolle maar intensieve jaren draag ik met trots het stokje bij Abiant Lycurgus over aan Paul van der Wijk', aldus Mark Boumans op Twitter. Een van de redenen om te stoppen bij Abiant Lycurgus is zijn burgemeesterschap in Doetinchem. Boumans volgt Annemieke Traag op, die deze week is geïnstalleerd als gedeputeerde van provincie Overijssel.



De Groningse topvolleybalclub is een van de directe concurrenten van Seesing Personeel Orion in de Eredivisie. De volleyballers uit Doetinchem zijn als eerste geëindigd voor de play-offs, de club uit Groningen eindigde op een derde plaats.



Foto: REGIO8