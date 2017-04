Meer moeflons op Hoge Veluwe door minder afschot

Foto: Pixabay

HOENDERLOO - Er komen meer moeflons in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het park wil de populatie uitbreiden van de huidige 200 naar ongeveer 250 dieren. Dat gebeurt door in het najaar minder moeflons dir in het voorjaar zijn geboren, af te schieten.

Reden is dat moeflons een belangrijke rol spelen bij het open houden van de heideterreinen en korstmossteppen op De Hoge Veluwe. Die terreinen eten ze namelijk leeg. Als ze dat niet doen, groeit alles dicht. Moeflons leven al sinds 1921 in het park. Het is een zogenoemd wild haarschaap en komt oorspronkelijk van Corsica en Sardinië. Het schijnt de belangrijkste voorouder van ons huisschaap te zijn. De moeflon eet vooral heide, gras en jonge loof- en naaldbomen. Het dier leeft op De Hoge Veluwe in wilde staat en zwermt over het hele park en vooral op de open terreinen.