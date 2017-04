Niet de Efteling of Walibi, maar Bakkerijmuseum populairste dagje uit

Foto: Omroep Gelderland

HATTEM - Een dagje Efteling of Walibi is natuurlijk enorm populair bij ons Nederlanders, maar een dag naar het Bakkerijmuseum in Hattem is het meest populair, dat vinden de beoordelers van reiswebsite Zoover.

Zoover maakt jaarlijks een top tien van de best gewaardeerde uitjes in het land en het Bakkerijmuseum wordt dit jaar beloond met een dikke 9. De reviews zijn dan ook lovend. 'Een onvergetelijke dag, een dikke aanrader', 'Erg leuk, ook na meerdere bezoeken' en 'De show is fantastisch! Zo knap dat de bakker iedereen van 2 tot 80 jaar weet te boeien. Mijn complimenten, ik heb blauw gelegen', zo is te lezen op de website. Omroep Gelderland filmde laatst in het Bakkerijmuseum, bekijk hier hoe het museum in zijn werk gaat: Op plek twee in de top tien komen we weer een Gelders uitje tegen. Welness resort Thermen Bussloo scoort een 8,9. Op drie staat Sauna&Beauty de Heuvelrug in Veenendaal. Een ander populair dagje uit in Gelderland is de Julianatoren in Apeldoorn, volgens de beoordelers van Zoover. Zoover keek alleen naar uitjes met 16 of meer beoordelingen.