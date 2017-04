Ongeluk met kettingzaag: Speelman en Speelman moeten optredens cancelen

ERMELO - Cabaretduo Speelman en Speelman uit Ermelo, bestaande uit Joost en Daan Speelman, moet hun laatste optredens cancelen. Dat komt doordat technicus Dolf een ongeluk heeft gehad met een kettingzaag.

'Hij kan voorlopig niet werken en wij zijn afhankelijk van deze reus. Daarom moeten wij de laatste shows van dit seizoen afzeggen', zo meldt het duo op hun Facebookpagina. Daardoor gaat onder andere het optreden in Harderwijk, aanstaande zaterdag, niet door.

Dolf maakt het naar omstandigheden goed. 'Hij moet rusten en zes weken in het gips. We kunnen hier niks aan doen, maar we maken het goed met jullie.'

De shows worden op een later moment ingehaald, melden Daan en Joost Speelman. Informatie volgt via de theaters.