Oproep: wat is uw herinnering aan de Matthäus Passion?

Foto: ANP

ARNHEM - Het is een zit van bijna drie uur, een uitvoering van de Matthäus Passion. Het bekendste oratorium van Bach vertelt over het lijden en sterven van Jezus Christus en wordt elk jaar in de lijdenstijd op veel plaatsen opgevoerd.

Het is geen muziek die makkelijk in het gehoor ligt. Je moet het leren waarderen, zoals dat heet. Dit is de complete Mattheus Passion: Omroep Gelderland zoekt de mooiste herinneringen aan 'de Mattheüs'. Gaat u al dertig jaar naar dezelfde uitvoering of bent u er nooit meer te vinden omdat u vroeger altijd mee moest van pa en ma? Of zet u de cd standaard aan op Goede Vrijdag? Mail uw verhaal door naar omroep@gld.nl of laat een reactie achter op onze Facebookpagina. Omroep Gelderland zendt vanavond tussen 19.00 uur en 22.00 uur een eigen opname uit van de Matthäus Passion. U hoort Toonkunst Arnhem, het Roder Jongenskoor en diverse solisten begeleid door Het Gelders Orkest. Het concert werd gedirigeerd door Joop Schets.