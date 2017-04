De Matthäus Passion: van 'prachtig' tot 'een zere kont'

ARNHEM - Het is een zit van bijna drie uur, een uitvoering van de Matthäus Passion. Het bekendste oratorium van Bach vertelt over het lijden en sterven van Jezus Christus en wordt elk jaar in de lijdenstijd op veel plaatsen opgevoerd.

Het is geen muziek die makkelijk in het gehoor ligt. Je moet het leren waarderen, zoals dat heet. We vroegen aan u om uw gedachten bij 'de Mattheüs' met ons te delen. Via onze Facebookpagina en e-mail kwamen hele wisselende reacties binnen.

Orgelgejank

'Een van de mooiste werken van Bach', vertelt Ernst Paul. 'De muziek klinkt mij het hele jaar in het hoofd.' Jacqueline vindt het 'fantastisch mooi', Connie vindt het geweldig en Esther noemt het prachtig.

Marcel heeft ook een uitgesproken mening: 'Het wordt uitgevoerd door mensen die te lui zijn om te werken', schrijft hij op Facebook. Marian vindt het zelfs vreselijk. 'Ik hou absoluut niet van orgelgejank en Bach.' Susan schrijft dat ze er een zere kont van krijgt.

Piratenfestival

Ben Hunink mailt over een bijzondere ervaring met zijn schoonzoon, woensdagavond in de Eusebiuskerk in Arnhem 'Ik chargeer misschien een beetje, maar ik schatte zijn muzikale belangstelling tot dat moment in op het niveau van het Piratenfestival, MTV of het Vitesse-lied.' Aanvankelijk was de schoonzoon vooral druk met zijn mobieltje, maar na een kleine twee uur zette de violist de eerste tonen in van 'Erbarme dich'.

'Vanuit mijn ooghoek zag ik hem opkijken', schrijft Ben, 'naar de violist en de countertenor. Hij heeft de hele aria geconcentreerd gevolgd. Niks geen mobieltje, niks geen gefriemel met krantjes, nee, hij was volledig in de ban. En na afloop keek hij me stralend aan en fluisterde: 'Dát was mooi he!'

Omroep Gelderland zendt vanavond tussen 19.00 uur en 22.00 uur een eigen opname uit van de Matthäus Passion. U hoort Toonkunst Arnhem, het Roder Jongenskoor en diverse solisten begeleid door Het Gelders Orkest. Het concert werd gedirigeerd door Joop Schets.

Dit is de complete Mattheus Passion: