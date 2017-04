Halen bewoners verpleeghuis Vorden straks gebakjes in eigen dorp?

VORDEN - Brood halen bij de lokale bakker, op een terras een borrel drinken of gewoon wandelen. Voor de meeste mensen zit dat er niet meer in zodra ze terechtkomen in een verpleeghuis. En dat zou anders moeten, maar hoe? Verpleeghuis De Lindenhof in Vorden gaat de komende drie jaar kijken hoe bewoners meer met het dorp verbonden kunnen worden.

De locatie is geselecteerd als één van de deelnemers van het landelijke project ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’. Doel: een radicaal andere benadering van wonen met zorg. Het project wordt betaald door het ministerie van Volksgezondheid en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.

De deur gaat op slot

In De Lindenhof wonen 22 mensen met dementie. Het is een huis met woonkamers waar mensen samen kunnen koffie drinken, eten, zingen en tv-kijken. Het ziet er best gezellig uit, maar de verbinding met het dorp is weg. 'Als je hier komt wonen, dan gaat de deur op slot', legt teamverpleegkundige Barbera Jolink uit.

De Lindenhof mag drie jaar experimenteren. ‘We willen zorgen dat bewoners gewoon naar de bakker of de supermarkt in het dorp kunnen. Precies zoals ze vroeger gewend waren.’

De bewoners van Lindenhof komen uit Vorden. Als ze het huis binnenkomen worden de verbindingen met het dorp in een keer verbroken. Dat willen ze bij de Lindenhof anders doen.

'Nu kopen we geen brood bij de lokale bakker: dat wordt bezorgd door een groot bedrijf. En alle was gaat naar de wasserij. Die hangt dus niet in de tuin, zoals bij de buren.’ Ze hoopt dat het mogelijk is dat de was straks in de tuin van De Lindenhof wappert.

Op het terras zitten

Ruud Olthof van de cliëntenraad is het daar mee eens. 'Ik denk wel eens, stel als ik hier zelf kom, wat zou ik dan willen? Dan zou ik nog graag op het terras in Vorden willen zitten.' Donderdagavond zijn familieleden van bewoners tijdens een speciale familieavond bijgepraat over de doelen.