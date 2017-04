Amerikanen herbouwen Duits 'wonderwapen', science fiction uit 1945

FRIEDRICHRODA - Straaljagers en vliegtuigen die onzichtbaar zijn voor de vijandelijke radar. Vandaag de dag de gewoonste zaak van de wereld, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog waren het technische fantasieën die vooral leefden in de hoofden van Duitse wetenschappers en Hitler zelf. Want vanaf het moment dat op alle fronten de balans doorsloeg in het voordeel van de geallieerden, had Hitlers regime behoefte aan 'Wunderwaffen' die de kansen weer zouden doen keren. En tijdens hun opmars door Duitsland stuitten de Amerikanen regelmatig op die Wunderwaffen in wording.

Op 14 april 1945 vinden Amerikaanse soldaten in een verstopt fabriekscomplex in Friedrichroda bij Gotha het prototype van een van Hitlers wonderwapens. Het gaat om de Horten 229, een vliegende vleugel met straalaandrijving die een top van 1000 km/uur zou moeten halen en die vanwege zijn vorm onzichtbaar zou moeten zijn voor de geallieerde radar. Daarmee zou de Horten het eerste 'Stealth' vliegtuig in de geschiedenis zijn geworden. 1945: de Horten arriveert in de VS - foto's publiek domein Maar bij die ambities bleef het. Wel wisten de Amerikanen dat ze iets speciaals in handen hadden, waarna het toestel en de gevonden bouwtekeningen naar Amerika werd getransporteerd. Later is op basis van onder meer het chassis en de tekeningen een kopie gebouwd bij vliegtuigbouwer Northrop Grumman om te zien of het toestel inderdaad zo veelbelovend was. Wat in 2009 weer leidde tot deze bijzondere documentaire: