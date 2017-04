'Project van vele tonnen deed oud-Dolfinariumdirecteur de das om'

ERMELO - Het ambitieuze project Treinen door de Tijd heeft museumdirecteur Marten Foppen uit Ermelo de das om gedaan, zo meldt het AD.

Foppen is directeur bij het Spoorwegmuseum in Utrecht en werd onlangs geschorst door de raad van toezicht. Hij zou namelijk museumgeld gebruikt hebben voor feestjes en opdrachten expres hebben toegekend aan het bedrijf van zijn vrouw.

Foppen werd al eerder door de raad van toezicht van het Spoorwegmuseum aangesproken op zijn gedrag, zo meldt de krant. Zo gaf hij zakelijk relaties doosjes wijn via de wijnwebwinkel van zijn vrouw. Ook gebruikte hij zalen van het museum voor familiefeestjes op kosten van het Spoorwegmuseum.

In het geval van Treinen door de Tijd zou Foppen het tonnen kostende project onderhands hebben aanbesteed aan decorbouwer Jora Entertainment, waarmee hij eerder samenwerkte bij het Dolfinarium in Harderwijk. Jora Entertainment heet sinds kort Leisure Expert Group. Dat mag niet als je niet zeker weet dat er maar één aanbieder is.

Geen bevestiging

Of de aanbesteding Treinen door de Tijd ook daadwerkelijk de reden is voor het onderzoek dat de raad van toezicht nu laat uitvoeren naar Foppen, wil het Spoorwegmuseum niet zeggen.

'Ook bij Dolfinarium in de fout'

Marten Foppen was zes jaar directeur van het Dolfinarium in Harderwijk voor zijn overstap naar het Spoorwegmuseum. Ook daar is hij de fout in gegaan, zo meldde het AD al eerder.

Dolfinarium-directeur Bert van de Hoef, die het overnam, heeft een dubieuze factuur gezien en is dinsdag de hele dag bezig geweest met een eerste onderzoek. 'Daarbij hebben we wat onregelmatigheden geconstateerd. Meer dan alleen die ene factuur.'

Foppen zelf is al dagen niet te bereiken door de redactie van Omroep Gelderland.