Overvaller pakketbezorger krijgt celstraf

ULFT - De hoofdverdachte van de gewelddadige beroving van een pakketbezorger in Zevenaar heeft twee jaar celstraf gekregen van de rechtbank. De andere verdachten wachten nog op een vonnis.

'Deze personen zijn verhoord door de collega’s van de recherche en er is uitgebreid onderzoek gedaan', meldt politie Zevenaar. De hoofdverdachte, een 26-jarige man uit Eindhoven, heeft een celstraf van twee jaar gekregen. 'Over een vonnis van de overige verdachten kunnen wij helaas nog niets mededelen.'



Een 57-jarige pakketbezorger werd in november 2015 op gewelddadige wijze op de Brusselsestraat in Zevenaar overvallen. Hij was gewond geraakt nadat hij op het hoofd was geslagen met een vuurwapen of iets wat daarop leek. De politie bedankt in het bericht de getuigen in deze zaak. 'Een mooie beloning voor het werk van ons en de oplettende getuigen!'



Foto: REGIO8