3-jarige krijgt goed nieuws van wijkagent

Foto: Wijkagent Theo Simmelink (@POL_Beekbergen op Twitter)

BEEKBERGEN - Een 3-jarige jongen zal ongetwijfeld ongelukkig zijn geweest toen hij zaterdag merkte dat zijn fietsje was gestolen bij de Albert Heijn in Beekbergen. Maar er is nu goed nieuws voor de jongen.

Wijkagent Theo Simmelink kreeg door dat de fiets gestolen was en bekeek camerabeelden. Op die beelden herkende hij de dief van het fietsje. Daardoor kon de politie het kleine tweewielertje weer terughalen. Daarmee maakte de wijkagent ook de 3-jarige eigenaar weer blij, want Simmelink spreekt over 'dankbaar werk'.