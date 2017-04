Leraren zijn het zat: mogelijk grootste schoolstaking ooit

Foto: Wikimedia Commons

ARNHEM - In september gaan de scholen mogelijk een week lang dicht. Leraren uit met name het basisonderwijs dreigen daarmee, omdat zij vinden dat zij te weinig verdienen en dat de werkdruk te hoog is.

'In het basisonderwijs zijn de salarissen 20 procent lager', vertelt Arnhemmer John Bloemscheer, kopgroeplid van actiecomité PO in Actie. 'We denken aan een staking van een dag, maar als onze eisen niet worden ingewilligd kan dat oplopen naar een week.' Hij proeft grote actiebereidheid: 'We hebben op Facebook een enquête onder 7000 mensen gedaan. Daarvan wilde 97 procent staken. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) ondervindt een grote actiebereidheid.' PO in Actie ontwierp een manifest 'Vijf voor twaalf, primair onderwijs verdient beter'. Dat is ook ondertekend door de AOb. Het manifest pleit voor een lagere werkdruk en een hoger lerarensalaris en wordt volgende week aangeboden aan de vaste Kamercommissie.