'Dan ben je toch ziek in je bovenkamer', Facebookers boos op vernieler appelbomen

ARNHEM - 'Je bent zo gestoord om dit een hardwerkende man aan te doen' en 'Wat een zieke geesten zeg, wat voor kronkel heb je dan?' De Facebookreacties liegen er niet om. Gelderlanders zijn boos op de vernieler van de ruim 300 appelbomen van Geert van Aanholt uit Boven-Leeuwen.

De fruitteler zit helemaal stuk nadat zijn 320 appelbomen werden vernield. 'Slapeloze nachten. Het voelt alsof er iemand is overleden, je bent radeloos', zei Van Aanholt.

Anja laat weten dat ze het ook verschrikkelijk triest vindt voor de fruitteler. 'Jaren werk... dan ben je zo gestoord om dit een hardwerkende man aan te doen'. Roelie sluit zich daar bij aan. 'Dan ben je toch ziek in je bovenkamer? Wat bereik je hier nou mee?'

'Er zijn mensen bij wie een schroefje ontbreekt'

Olga beschrijft het nog iets beeldender. 'Er zijn mensen bij wie een schroefje ontbreekt. Er zijn ook mensen die een hele gereedschapskist missen.' Misschien moet de dader die gereedschapskist snel eens gaan zoeken, zo denkt Elly. 'Verveel je je? Zoek een hobby! Of ga gewoon werk zoeken, maar blijf met je poten van andermans spullen af.'

Straffen

Door de actie van de dader(s) loopt het kostenplaatje voor Van Aanholt flink op. 'Het gaat mij zeker honderd a tweehonderd euro per boom kosten'. Mede daarom vinden onze Facebookvolgers dat de dader gestraft moet worden, onder wie Frania. 'Deze jongeren moeten echt aangepakt worden. Een werkstraf en alleen droog brood en water.'

Marian wil ook een straf, maar ziet daar niet alleen voordelen van. 'Daar heeft de fruitteler zijn kapotte bomen niet mee terug.'

'Huis staat vol bloemen en burgemeester belde'.

Bianca van Aanholt laat weten dat ze zelf ook behoorlijk veel reacties heeft gehad. 'Het huis staat vol bloemen en krijg de hele dag WhatsAppjes van bekenden en dorpsgenoten, dat is superfijn. De burgemeester heeft ook gebeld en zei dat hij het vreselijk vond. Dat was ook een fijn gesprek. Het lost de zaak niet op, maar dat is aan de politie.'

Van Aanholt dankt iedereen. 'Je put er toch een beetje kracht en hoop uit, je staat er fijner door op.'

