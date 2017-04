Vitesse oase van rust vergeleken met rellenclub NEC

NIJMEGEN - In het verleden stond Vitesse bekend als de rellenclub van Gelderland, maar die rol lijkt inmiddels volledig overgenomen door NEC.

Waar aartsrivaal Vitesse zich in een oase van rust voorbereidt op de bekerfinale en ondertussen competitiewedstrijden blijft winnen, is het bij de Nijmeegse club vrijwel constant onrustig. Bovendien verkeert NEC na een dramatische reeks voor het eerst dit seizoen in acute degradatienood. Een overzicht van de afgelopen twee weken.

VRIJDAG 31 MAART

Woede bij de fanatieke fans van HKN en Legio Noviomagum, omdat er opnieuw een vuurwerkverbod geldt op de laatste training voorafgaand aan de derby tegen Vitesse. Aanvankelijk wordt er opgeroepen tot een boycot, maar uiteindelijk wordt besloten om een protestmars te houden.

ZATERDAG 1 APRIL

De sfeer wordt grimmig als zo'n 150 supporters vanaf voormalige Café Goffertzicht onder zware politiebegeleiding naar het trainingsveld lopen. Iedereen wordt gefouilleerd en verbaal laten enkele fans zich gelden, met name gericht tegen algemeen directeur Bart van Ingen. Die is niet bang en gaat de confrontatie aan en vraagt begrip voor de situatie.

Trainer Peter Hyballa breekt de sfeer met zijn enthousiasme en de training verloopt uiteindelijk zonder incidenten, al wordt het door NEC zelf georganiseerde vuurwerk met cynisme begroet.

ZONDAG 2 APRIL

Een dramatische middag voor NEC. Een puntje in de derby tegen Vitesse lijkt erin te zitten, maar een ongelukkige handsbal van Michael Heinloth levert een strafschop op, die door Ricky van Wolfswinkel wordt benut.

MAANDAG 3 APRIL

Een blik op de ranglijst na het weekend leert dat de concurrentie steeds dichterbij komt. Zelfs directe degradatie is niet ondenkbaar, de marge is nog slechts vijf punten.

DINSDAG 4 APRIL

NEC maakt zich voor op weer een cruciale wedstrijd. Opponent FC Groningen heeft al tien wedstrijden niet meer gewonnen. De selectie reist dinsdagavond al af naar het hoge noorden voor een optimale voorbereiding.

WOENSDAG 5 APRIL

Taiwo Awoniyi had voor de kentering kunnen en moeten zorgen, maar de spits, die verrassend in de basis staat, mist twee opgelegde kansen.

En aan de andere kant levert Julian von Haacke de bal simpel in, wat leidt tot de 1-0. NEC is de weg kwijt en in de rust vallen er harde woorden. De spelers gaan zelfs flink tekeer tegen elkaar, wat normaliter nooit gebeurd. Hyballa tempert de frustraties, maar het mag niet baten. Uiteindelijk verliest NEC met 2-0 in Groningen.

DONDERDAG 6 APRIL

Weer slecht nieuws voor NEC, want ook achtervolger Roda JC nadert nu tot op twee punten door een fortuinlijke 2-1 thuiszege op PEC Zwolle. De supporters van de club zijn ondertussen verdeeld. Het cynisme neemt toe met dit soort foto's op sociale media.

Er wordt opgeroepen om witte zakdoekjes mee te nemen tegen Ajax, maar uiteindelijk is de conclusie dat NEC juist in deze moeilijke tijden alle steun kan gebruiken.

VRIJDAG 7 APRIL

Een relatief rustige dag op de club. Trainer Peter Hyballa doet een dringende oproep aan de supporters om zijn ploeg te blijven steunen. De eventuele kritische geluiden moeten ze dan maar aan hemzelf richten.

Hyballa: zonder steun supporters gaat het niet

Ondertussen zijn er mensen binnen de club bezig om de groep een impuls te geven. Een tijdelijke uitbreiding van de technische staf wordt als een optie gezien, de naam van Jan van Deinsen valt.

ZATERDAG 8 APRIL

Door een eigen doelpunt van Wojciech Golla en geknoei van Janio Bikel en Lorenzo Burnet is het binnen de kortste keren al 0-2 tegen Ajax, dat later uitloopt naar 1-5. De fans blijven er toch nadrukkelijk achter staan.

Na afloop geeft doelpuntenmaker en lichtpuntje bij NEC Ferdi Kadioglu een interview aan Fox Sports, waarin hij laat weten dat hij zich schaamde toen hij in het veld liep.

ZONDAG 9 APRIL

Er wordt veel gepraat in De Goffert, want door de andere resultaten dit weekend is NEC voor het eerst dit seizoen onder de streep beland. Een extra man bij de staf, een teambuildingsactiviteit. Van alles passeert de revue, maar niets wordt nog concreet.

MAANDAG 10 APRIL

NEC-trainer Peter Hyballa is heel duidelijk. Hij wil geen extra man bij zijn staf halen. De Duitser wil het seizoen op zijn manier afmaken en zegt al zijn eigen contacten te hebben in de voetbalwereld om mee te sparren. Bronnen binnen en rond de club typeren de trainer als "Stronteigenwijs." Ondertussen wordt Ferdi Kadioglu op zijn vingers getikt voor zijn kritische interview.

DINSDAG 11 APRIL

De media rukken massaal uit naar Nijmegen om Hyballa te laten reageren op zijn besluit om geen extra man te dulden in de technische staf. Namens de spelers spreekt aanvoerder Gregor Breinburg zijn steun uit aan de trainer en zijn beslissing. Hyballa krijgt opnieuw hulp aangeboden uit onverwachte hoek. John Troost, die zichzelf tegenwoordig voorstelt als Soul Coach en ooit een belangrijke bijdrage leverde aan het kampioenschap van Anderlecht, wil de trainer graag bijstaan in het slot van de competitie.

"Ik garandeer je dat NEC twaalf punten kan halen als je mij wat trainingen laat doen met de groep." Hyballa staat de Nijmegenaar vriendelijk te woord, maar lijkt ook op dit aanbod niet in te gaan.

WOENSDAG 12 APRIL

De volgende bom barst bij NEC. Technisch adviseur Danny Hoekman haalt flink uit naar de club in een interview in het weekblad Voetbal International. Zo opent hij frontaal de aanval op trainer Peter Hyballa die hij typeert als een karikatuur van zichzelf.

Ook geeft hij adviesbureau Futuralis, waarmee NEC brak in september, een veeg uit de pan. "Hopen op derderangs buitenlanders, zover hoeft het niet te komen. Zorg voor een efficiënte scouting en heb aandacht voor de jeugdopleiding", luidt de kritiek van de adviseur.

NEC grijpt in en verklaart geen advies meer in te winnen bij Hoekman. De clubleiding beraadt zich op vervolgstappen.

DONDERDAG 13 APRIL

De dag dat het eindelijk een keer rustig blijft bij NEC? Hoe dan ook, de club staat er sportief gezien zeer slecht voor en ook de toekomst is volkomen ongewis. Voor de lange termijn is de aankoop van stadion De Goffert essentieel, maar de onderhandelingen met de gemeente Nijmegen zijn nog steeds niet afgerond. En voor de korte termijn is overleven in de eredivisie prioriteit en de onzekerheid over de sportieve toekomst heeft ook zijn weerslag op de samenstelling van de selectie voor het nieuwe seizoen. Voorlopig is NEC er niet in geslaagd om de contracten van belangrijke spelers als Dario Dumic (foto), Ferdi Kadioglu en Jay-Roy Grot open te breken en is de optie op Wojciech Golla weliswaar gelicht, maar moet de populaire Poolse verdediger deze zomer worden verkocht om nog wat aan hem te verdienen. Ook het is onzeker of trainer Peter Hyballa blijft, want alleen bij handhaving loopt zijn contract automatisch nog een jaar door. Het contract van technisch manager Edwin de Kruijff expireert op 1 juli en is ook altijd nog niet verlengd. Terwijl De Kruijff en Hyballa nu al bezig zijn met de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen, is het hoogst onzeker of zij er dan nog wel bij zijn. De enige remedie om de structurele onrust een halt toe te roepen zijn sportieve resultaten. Te beginnen zaterdag uit tegen FC Twente.