Bram en Mitch in finale Idols

AALTEN - Bram Boender uit Dieren en Mitch Lodewick uit Aalten hebben de finale van het programma Idols gehaald.

In de halve finale waren nog vier kandidaten in de race. Zij mochten allemaal twee nummers zingen. Mitch zong in het Nederlands en kreeg bij zijn tweede nummer een staande ovatie van de jury. Bram droeg een nummer op aan zijn opa.

Jahlynn minste stemmen

Jahlynn Kalkman uit Millingen aan de Rijn stond ook in de halve finale, maar zij kreeg de minste stemmen van de kijkers en viel daardoor af.

In totaal zijn er nog drie deelnemers over. Naast Mitch en Bram ging ook Julia door naar de finale. Die staat gepland voor volgende week woensdag om 20.30 uur.

Mitch Lodewick uit Aalten

Bram Boender uit Dieren