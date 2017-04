Rookverbod: 'Kunnen we dit niet met elkaar oplossen'

NIJMEGEN - In speeltuinen in Nijmegen mag binnenkort niet meer worden gerookt. Het gaat om de Leemkuil, Brakkefort en wijkspeeltuinen die de gemeente beheert. De belangrijkste belangengroepen zijn het er over eens maar waar ze het niet over eens zijn is de vorm waarin het verbod opgelegd wordt.

Rachel Brouwer (D66) had daartoe een motie ingediend. Die was ondertekend door CDA, Stadspartij DNF, SP, GroenLinks en PvdA. Gemeentelijke binnenaccommodaties waren al rookvrij. Het is de bedoeling dat die lijn wordt doorgetrokken naar buitenaccommodaties en daar is ook GGD jeugdverpleegkundige Marloes Jonge Poerik en zelfs de Stichting Rokersbelangen het mee eens, al vind de stichting het verbod in huidige vorm te ver gaan.

Verhoogde kans op ziekte

'Omdat de jongeren van kinderen erg kwetsbaar zijn en zowel binnen als buiten is het schadelijk voor de kinderen om de rookdeeltjes in te ademen.Kinderen lopen een aanzienlijk verhoogde kans om last te krijgen van COPD en astma en daarom is het verstandig voor ouders om nadrukkelijk te weten dat zij niet moeten roken in de buurt van hun kind.' aldus Jonge Poerik.

Betuttelen

Ton Wurtz van de Stichting Rokersbelangen is het eens met de maatregelen maar ziet het verbieden van hoger hand als een betutteling. 'Niemand rookt in de buurt van zijn kinderen, zie jij ze? Ik niet in ieder geval. Wat ze doen is het afnemen van de eigen keuze om te roken door het te verbieden. Kunnen we elkaar niet aanspreken als er gerookt wordt op een plaats waar dit niet de bedoeling is? We hoeven toch niet voor elk wissewasje een gang naar de rechter te maken, Er is ook nog zoiets als sociale interactie waarin je dit soort dingen met elkaar op kunt lossen.

Luister hier naar het gesprek met Rachel Brouwer op Radio Gelderland:

Ouders goede voorbeeld

D66-lid Brouwer vindt dat de overheid het goede voorbeeld moet geven. Voor begeleiders van kinderen in de speeltuinen moet straks een rookzone worden gecreëerd die geen overlast veroorzaakt voor andere bezoekers. 'Ook voor de voorbeeldfunctie die ouders en volwassenen geven is het belangrijk om niet bij hen in de buurt te roken.'