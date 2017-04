Nijmegen weert rokers uit speeltuinen

NIJMEGEN - In speeltuinen in Nijmegen mag binnenkort niet meer worden gerookt. Het gaat om de Leemkuil, Brakkefort en wijkspeeltuinen die de gemeente beheert.

Rachel Brouwer (D66) had daartoe een motie ingediend. Die was ondertekend door CDA, Stadspartij DNF, SP, GroenLinks en PvdA. Gemeentelijke binnenaccommodaties waren al rookvrij. Het is de bedoeling dat die lijn wordt doorgetrokken naar de buitenaccommodaties.

Goede voorbeeld

Brouwer vindt dat de overheid het goede voorbeeld moet geven. Voor begeleiders van kinderen in de speeltuinen moet straks een rookzone worden gecreëerd die geen overlast veroorzaakt voor andere bezoekers.