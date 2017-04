Melkfabriek moet einde maken aan kippenellende

GROESBEEK - Een melkfabriek in Groesbeek moet een einde maken aan de jarenlange ellende die op dezelfde plek werd veroorzaakt door een mega kippenfarm. Donderdagavond wordt de buurt ingelicht over de plannen van miljonair Kees Koolen.

Kippenhouder van Deurzen had ruimte voor 300.000 kippen. En dat zorgde voor flink wat stankoverlast. Henny Brinkhof van de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek wijst naar het nabijgelegen vakantiepark de Zeven Heuvelen. 'Als er oostenwind was, konden die mensen wel binnen blijven.'

Fabriek is slechts kleine speler

Brinkhof streed twintig jaar tegen de kippenfarm. Uiteindelijk verbood de Raad van State alle kippen. Kees Koolen kocht de stallen over en die wil er nu dus een melkverwerkingsbedrijf in zetten.

De stallen zijn ruim genoeg om zelfs de opslagtanks binnen te plaatsen. Volgens zijn adviseur Linda Brouwer zal de buurt er niet veel van merken. Er is nauwelijks geluid en geen stankoverlast. En met de verwerking van 31 miljoen liter melk per jaar is de fabriek slechts een kleine speler op de Nederlandse markt, waarvoor dagelijks slechts zo'n twaalf vrachtwagens af en aan rijden.

Wethouder blij

Wethouder Alex ten Westeneind is blij met deze ontwikkeling. Volgens hem zou Koolen ook kunnen kiezen voor een kippenfarm, zij het met de nodige aanpassingen, maar kiest de miljonair bewust voor een bedrijfsvoering waar de buurt minder last van heeft.

'Hoort niet in vakantiedorp Groesbeek'

Henny Brinkhof van de werkgroep is wel kritisch. Hij vindt dat een melkfabriek niet past in een agrarische omgeving en zeker niet in een vakantiedorp als Groesbeek.

Maar de adviseur van Koolen Linda Brouwer wuift die kritiek van de hand: 'Of ze nou naar het gebouw kijken en er zitten kippen in, of ze kijken naar het gebouw en er zit een melkfabriek in. Dat verschil zullen ze niet zien.' De manager van het vakantiepark is het daar eigenlijk wel mee eens.

Angst voor uitbreiding

Toch heeft Brinkhof nog zo zijn twijfels. 'Over tien jaar denken we daar weer heel anders over misschien. Dan is het toch weer nodig dat het nog groter wordt. En groot worden, is voor de heer Koolen toch wel belangrijk. Want hij wil de grootste melkveehouder van Nederland worden. Hij wil de grootste melkveehouder ter wereld worden in Brazilië. Dus het is niet zo dat mijnheer Koolen klein wil blijven.'