NEC zet adviseur Hoekman buitenspel na interview

NIJMEGEN - NEC zet technisch adviseur Danny Hoekman voorlopig buitenspel. 'We kiezen ervoor geen advies meer in te winnen bij Hoekman.' De club beraadt zich over het vervolg.

Hoekman ging volgens de club zijn boekje te buiten in een interview met Voetbal International. Daarin stelde hij dat trainer Peter Hyballa een karikatuur van zichzelf is geworden. Ook gaf hij adviesbureau Futuralis een veeg uit de pan. 'Hopen op derderangs buitenlanders, zover hoeft het niet te komen. Zorg voor een efficiënte scouting en heb aandacht voor de jeugdopleiding', luidde de kritiek van de adviseur. NEC laat weten zeer ontstemd te zijn over de inhoud van het interview. Volgens de club heeft Hoekman al meerdere keren uitspraken gedaan die het algemeen belang van de club schaden.